00:00 · 28.01.2017

No Primeiro Clássico-Rei deste ano, deu Fortaleza. O Leão venceu o Ceará por 1 a 0, na noite de domingo, 22/1, na Arena Castelão, e assumiu a liderança do Campeonato Cearense. Esta matéria, de 23/1, foi a segunda mais lida da semana no Diário do Nordeste.