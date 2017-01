Juros no cotidiano

00:00 · 16.01.2017 / atualizado às 00:25

A redução da taxa básica de juros (Selic) em 0,75 ponto percentual, para 13% ao ano, anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), surpreendeu o mercado por se distanciar da projeção feita por economistas e repetir a mesma proporção do corte realizado em 2012. À época, a queda foi de 9,75% para 9%. Apesar de o recuo mais recente ser o terceiro consecutivo, os consumidores em geral pouco sentiram os efeitos positivos desse ciclo. No cotidiano do cidadão, os juros no cartão de crédito, no financiamento de capital de giro e na compra de veículos, por exemplo, permanecem elevados e alertam quanto à necessidade das reformas econômicas.

O acúmulo de altas no "spread" bancário ainda é a grande causa responsável pela frustração do consumidor. O seu nível marca a diferença entre as taxas pagas pelas instituições financeiras para captar recursos e os valores cobrados de quem solicita os empréstimos e financiamentos. A despeito da queda da Selic, o "spread" acumula alta de 0,6 ponto percentual no último trimestre de 2016, chegando a 41,8% ao ano.

De acordo com boletim do Banco Central, a taxa média de captação acumula queda de apenas 0,1 ponto percentual em outubro e em novembro do ano passado, de 12,2% para 12,1% ao ano, enquanto os juros médios pagos pelos tomadores de empréstimos e financiamento subiram. A taxa média de aplicação, como o BC denomina os juros pagos pelos clientes, acumula alta de 0,5 ponto no mesmo período, passando de 53,4% para 53,9% ao ano.

Os riscos de emprestar dinheiro é um dos principais fatores apontados por especialistas pela elevação do "spread" bancário. Uma saída para reverter esse cenário e proporcionar maior segurança aos bancos foi a criação do cadastro positivo destinado a reunir numa lista os bons pagadores e conceder a eles melhores condições de negociarem menores taxas e prazos mais longos para o pagamento de empréstimos. Mas, até agora, a medida pouco influenciou no montante final cobrado do cliente.

À custa dessa realidade, o Brasil permanece na liderança do Ranking Mundial de Juros Reais. O estudo realizado regularmente pela instituição estrangeira Infinity Asset Management apresenta comparativo entre 40 países a partir das taxas de juros nominais determinadas pelos respectivos bancos centrais e as projeções médias de inflação.

No levantamento mais recente, o Brasil aparece em primeiro com taxa de 7,93% ao ano, seguido por Rússia (4,76%), Colômbia (3,07%), China (2,10%), México (1,78%) e Índia (1,38%). Para realizar o cálculo, desconta-se da taxa básica vigente a projeção de inflação nos próximos 12 meses.

Por outro lado, a estimativa apresentada por analistas e pelo governo federal quanto à retomada do emprego em 2017, se for confirmada, deverá facilitar o acesso ao crédito e, assim, motivar ambiente mais favorável à queda do "spread" bancário. No ano passado, o número de desempregados saltou para o total de 12 milhões. As projeções até então divulgadas indicam que esse contingente deve seguir uma tendência de ascensão no decorrer do primeiro semestre, porém aguarda-se o início da recuperação nos últimos seis meses.

Os indicadores econômicos ainda não são satisfatórios, mas a baixa dos juros sinaliza melhores perspectivas para breve, considerando que a política fiscal do governo funcionou a contento, pois a inflação ficou dentro da meta oficial, e os preços estão controlados.