00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:16

Uma jovem de 18 anos, identificada como Stéffani Aparecida Pereira Ribeiro, teve 80% do corpo queimado pelo companheiro, após recusar-se a manter relações com ele, que jogou gasolina nela e depois ateou fogo. O caso aconteceu na cidade de Vacaria, a cerca de 240 Km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A notícia foi a mais lida de ontem.