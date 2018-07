00:00 · 12.07.2018

Apaixonado por física, o estudante cearense Victor Ivo, 18 anos, foi o único brasileiro aprovado no processo seletivo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, neste ano. Mas para concretizar o sonho de estudar em Oxford, ele precisa de R$ 235 mil, para custear os estudos. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.

