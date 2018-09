00:00 · 20.09.2018

Atualmente, o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais está muito facilitado. Essa acessibilidade pode trazer benefícios, como: proximidade entre pessoas; melhora no rendimento escolar; e favorecimento do raciocínio lógico, atenção e memória.

Porém, vale lembrar que a maturidade e o emocional desses indivíduos podem não estar preparados para o conteúdo das redes, pois esta fase pode ser marcada por conflitos e angústias, uma vez que personalidade e sexualidade são construídas nesse período. É importante então que família e escola estejam atentas a sinais de sofrimento psíquico.

Recentemente, surgiu no WhatsApp o "Jogo da Momo", semelhante ao da "Baleia Azul". Esse novo jogo, que usa um perfil com a imagem de uma escultura japonesa, a "Boneca Momo", se aproxima das vítimas após o roubo de dados pessoais e propõe desafios que podem até levar à morte. Como consequência, escolas e órgãos de segurança têm alertado os pais a estreitarem vínculos com os filhos para evitar esse envolvimento. É preciso estar atento a essas pessoas, pois baixa autoestima, insegurança e sofrimento de pressões ambientais podem ser identificados e trabalhados antes de se agravarem.

É válido também questionar os motivos que levam crianças e jovens a se identificarem com esses jogos, pois em alguns casos, o acompanhamento psicológico pode ser necessário. Enfim, é importante equilibrar o uso de tecnologias com outras atividades, pois nada se compara aos benefícios da interação social e da comunicação para a vida e o bem-estar emocional desses jovens e suas famílias.

Raísa Serpa

Psicóloga da Hapvida