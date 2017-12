Jogo bem executado

00:00 · 19.12.2017

O ano finda. Ao longo de seu percurso, vieram à tona, uma série de dados, acontecimentos e decisões no mundo político, que agora, cada vez mais, se torna nítido o projeto que se tenta explicitamente desenvolver. Diante do triste cenário da política brasileira, desgastada, corrompida, como se encontra o País?

Situa-se, pois, segundo estudo publicado recentemente, entre um dos mais desiguais. Qual é, então, a atitude do atual modelo governamental perante o escândalo da desigualdade? O filósofo Manfredo Oliveira, em texto recente, expõe um panorama que explica o que aconteceu após a saída do governo derrotado: "a junção de capitalismo selvagem de rapina e do enfraquecimento das garantias democráticas. A execução do plano foi um jogo de mestres: em nome da justiça e da moralidade, fez-se um violento ataque à democracia e às garantias constitucionais. Uma vez consumado o golpe, todos os interesses articulados partem para a rapina e o saque do espólio: vender as riquezas brasileiras - cortar gastos sociais, já que o que vale primeiro é o interesse do 1% mais rico".

Ora, o discurso reformista que claramente reivindica o progresso da Nação, garantia de direitos para todos, parece não dialogar com a realidade concreta de um povo que se encontra num estado semelhante a uma desolação geral, sem a oferta de condições mínimas de vida digna. A conjuntura que vigora, aparenta estar empenhada na defesa de interesses próprios numa dinâmica de constante culto ao interesse econômico, portanto, na linha de frente do impedimento de alteração dessa situação lamentável.

Felipe Augusto Ferreira Feijão

Estudante de Filosofia