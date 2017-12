Inventar o novo

00:00 · 18.12.2017 por Cláudio Montenegro - Administrador

A criatividade é a habilidade de criar ou desenvolver o potencial criativo. Consiste em encontrar métodos ou maneiras de executar tarefas de uma forma nova ou diferente da habitual, com a intenção de satisfazer um propósito. A criatividade permite cumprir os desejos de maneira mais fácil, rápida, eficiente ou econômica. A criação de novas ideias e conceitos também se enquadra na inventividade, pensamento original, pensamento divergente, ou imaginação construtiva. A literatura considera conceitos que implicam no ato de inventar algo novo - capacidade de encontrar soluções originais e a vontade de melhorar o mundo. Com base em suas diversas ramificações, a ciência tem incentivado o estudo da criatividade, enquanto busca de melhorias - objeto de termos lógicos precisos. A inventividade pode ser considerada do ponto de vista técnico, como um processo, como uma característica da personalidade ou como um produto. Segundo a psicologia, o pensamento divergente é uma atividade contida pela imaginação, que consiste em realizar algo novo ou o mesmo embora de forma diferente. Especialistas têm analisado a relação entre a criatividade e a inteligência. Para a sociologia, no que lhe diz respeito à imaginação construtiva, surge a partir da intervenção de três variáveis: o campo (grupos sociais), o domínio (a área ou a disciplina) e o indivíduo. Isto significa que uma pessoa realiza transformações num domínio, que são avaliadas pelos grupos sociais. De uma forma geral, pode-se concluir que a pessoa criativa tem confiança em si mesma, sensibilidade de percepção, capacidade intuitiva, imaginação, entusiasmo e curiosidade intelectual.