Intervenção no Rio

00:00 · 22.02.2018

Numa decisão adotada com celeridade e obediente à Constituição, o presidente Temer decretou intervenção federal no Rio de Janeiro, em consonância com o governador Luiz Pezão. Foi uma providência extrema que defere ao general Braga Neto a função de direcionar todos os setores militares para pôr fim ao quadro de insegurança prevalecente naquela UF, numa instabilidade que não mais comportava demora, sob qualquer hipótese. Atuando com rapidez, o Poder Executivo arrostou com as consequências da medida, transferindo poderes, em setor delimitado, ao general Braga Neto, cuja atuação na Olimpíada passada foi impecável no conceito de todos que acompanharam aquele evento, de conotação mundial. Aprovada pelo Congresso, em suas Casas, a deliberação ensejará o adiamento da Reforma Previdenciária, pois a Carta Magna não permite, na vigência do ato intervencionista, modificações na Lei Maior vigorante. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é conhecedor das implicações do novo quadro instalado no País, presente que esteve nas etapas decisórias que ensejaram o ato extremo do presidente Temer.

Em nenhum instante, o chefe do Executivo fluminense impediu a adoção do ato excepcional, que limitou o âmbito jurisdicional em sua competência para gerir os outros setores daquele Estado. O interventor reveste-se de poderes extraordinários para resguardar a ordem pública daquela que sempre foi considerada, em prosa e verso, como a Cidade Maravilhosa. Que o Cristo Redentor não se esquive de abençoar o novo instante conjuntural, instaurando ambiente de paz e tranquilidade.

Mauro Benevides. Jornalista