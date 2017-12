00:00 · 18.12.2017 por Juliane Yamaoka - Gestora de Recursos Humanos

Pesquisa mundial da Deloitte intitulada "Alto Impacto do RH", divulgada em setembro, aponta que novas tecnologias implantadas no local de trabalho criam oportunidades para as empresas transformarem a maneira como o RH interage com as pessoas.

A pesquisa tem tudo a ver com o mercado de trabalho brasileiro, pois menciona o fato de estarmos em época de transformação digital, com uso da tecnologia para melhorar o desempenho dos funcionários. Estes, por sua vez, já são "superconectados" com a internet mesmo fora do ambiente de trabalho, fazendo uso pessoal de redes sociais e aplicativos, entre outros.

Ou seja, a relação entre tecnologia e RH nunca esteve tão evidente quando o assunto é engajamento dos profissionais. Afinal, se acontece o movimento contrário, o desengajamento seguido de demissão, a consequência pode ser péssima, com disseminação de informações negativas sobre a empresa na internet e publicação de dados corporativos comprometedores.

Para evitar problemas, a transformação digital nos aponta a Inteligência Artificial (IA) como um recurso estratégico, sendo utilizada para a capacitação profissional e para a avaliação de desempenho em "tempo real". Além disso, IA aumenta a competitividade dos negócios, a partir do momento que a empresa passa a ter feedbacks mais positivos dos funcionários, reduzindo a rotatividade e o risco operacional. A tecnologia no ambiente de trabalho deixa o empregador mais satisfeito, pois os funcionários estão mais motivados para atingir o nível de desempenho mais próximo do perfeccionismo.