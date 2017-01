00:00 · 31.01.2017

Após deixarem o Aterrinho, na noite do último sábado, 28/1, onde acontecia as festividades do Pré-Carnaval de Fortaleza, integrantes do Bloco do Baqueta foram assaltados por três bandidos armados. O assalto ocorreu na Rua Carlos Vasconcelos, na Praia de Iracema. Este foi o post mais comentado ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.