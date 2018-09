00:00 · 17.09.2018

O conceito em desenvolver o novo remete a opções que exigem definir, com rigor aquilo que se pretende alcançar - prospectar o futuro do negócio. O ideal é permeá-lo segundo a dimensão de se libertar das "amarras" que castram as ideias que criam valor. Essa percepção favorece o desenvolvimento de novos produtos e serviços, o que para os não convertidos, parecia inusitado.

Inovar é muito mais do que simplesmente criar ideias, têm-se em mente dar nova aplicação ao que já existe. Neste sentido, pode-se manifestar, pelo menos em quatro dimensões, a saber: em produtos ou serviços, em processos, na gestão e no negócio, propriamente dito. É necessário perceber que a inovação não acontece apenas nas grandes corporações - ela transita confortavelmente e com propriedade nas pequenas empresas. É preciso estimular um ambiente que permita a motivação de ideias e a sua transformação em negócios.

Na sequência, o alcance está na competência em gerenciar as quatro dimensões da inovação, a saber: produtos ou serviços, que na sua essência modificam utilitários que já disputam o mercado; inovação em processos, que diz respeito ao desenvolvimento de novos métodos de produção com geração de valor para o cliente, ou o aprimoramento dos já existentes.

E ainda, inovação na gestão: mudanças no conceito e na arquitetura do negócio que garanta agilidade, eficiência, eficácia e rentabilidade; e inovação no negócio: início de atividade, que guarda ou não similaridade com a até então praticada, cujas perspectivas se refletem em bons resultados para os segmentos organizacionais.

Cláudio Montenegro

Administrador