00:00 · 28.01.2017

Após alguns fins de semana esquentando os tamborins, agora é para valer: Começou na sexta-feira, 27/1, a programação oficial do Pré-Carnaval de Fortaleza, movimentando dois pontos da cidade. A Praça do Ferreira recebeu o bloco Luxo da Aldeia, que abriu os festejos ao som de Fausto Nilo, Ednardo, Lauro Maia etc. No Mercado dos Pinhões quem anima o público é o bloco Damas Cortejam.

Http://bit.Ly/2kb9ZUT