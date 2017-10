Ideias: Viva a paz

00:00 · 11.10.2017

Comemora-se amanhã o Dia da Criança e da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na data jubilar dos trezentos anos de aparição nas águas do rio Paraíba do Sul a três humildes pescadores. A criança, na simbologia da dupla festa, funde-se à Mãe de todas as mães e de todos os filhos, a Maria do Sim, pelo qual Jesus fez-se homem e habitou entre nós, ganhando o título de Príncipe da Paz, e mudando a história num antes e depois. Tal exemplo, de promotor da paz e da fraternidade, sirva aos arrogantes de cabelos de ouro e a outros tais. Em vez de prometerem fúria e fogo, trabalhem para enxugar as lágrimas das crianças, dar abrigo aos imigrantes e alimento à multidão de famintos e subnutridos. Lancem pontes em vez de muros e deixem as crianças nascerem dos úteros maternos. Já vimos o imenso abismo de dor, de viuvez e de orfandade provocado pelas guerras.

A rosa de Hiroshima ainda não murchou de todo, a triste rosa atômica, como diz a canção, e caso fosse deflagrada uma guerra atômica, a próxima seria de arco e flecha, na afirmação de Einstein. A Civilização, como a conhecemos, seria totalmente destruída. Olhemos com o olhar misericordioso de Maria para a multidão de jovens necessitados de proteção, de apoio, em meio a este mundo onde a esperança parece fugir para dar lugar aos arautos da destruição e da morte.

O Dia da Criança, sim, bem se confunde com o Dia de Nossa Senhora, por ela ser capaz, como medianeira das graças, de propiciar ao Brasil e ao mundo melhores dias, fazendo o sol brilhar nos corações e afastando as sombras do cogumelo atômico. A luz vencerá as trevas.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador