Ideias: Vitória municipal

00:00 · 14.06.2017

Se é na crise que percebemos oportunidades, o Brasil acaba de dar dois bons exemplos de que tem vocação para superar desafios: a redistribuição do ISS, o principal imposto municipal, e o parcelamento das dívidas de prefeituras com o INSS. No primeiro caso, serão cerca de R$ 6 bilhões/ano arrecadados com tomadas de serviços com cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde. Antes, o imposto ficava com as poucas cidades-sede das empresas prestadoras de serviço. Já a renegociação de débitos com o INSS vai aliviar 3 mil cofres públicos municipais.

No Ceará, só com a redistribuição do ISS, cerca de R$ 130 milhões/ano serão democratizados, entre os 184 municípios. Exemplos: a Fortaleza caberá quase R$ 74 milhões/ano; Caucaia receberá R$ 4,5 milhões; Juazeiro do Norte e Maracanaú ficarão com mais de R$ 5 milhões, cada. A redistribuição do ISS deu-se por um acordo da Casa Civil com o Congresso Nacional, que derrubou um veto presidencial, e a renegociação das dívidas previdenciárias municipais veio através de Medida Provisória.

Ambos os avanços, porém, tiveram uma grande marca: o papel mediador de entidades como a Confederação Nacional dos Municípios e o apoio irrestrito da Secretaria Nacional de Assuntos Federativos da Presidência da República. As duas conquistas municipalistas mostram que a articulação institucional entre os entes federados e gestões locais é o caminho mais seguro e republicano para a correção de injustiças. Principalmente, para as cidades e cidadãos que mais precisam de saúde, educação, lazer, esporte e cultura de qualidade.

Pedro Matos - Advogado