Ideias: Viagens de Patroni

00:00 · 10.10.2017

1821 a 1830. Pitorescas viagens de Filipe Alberto Patroni Martins Maciel Parente. Paraense, radicado no Rio de Janeiro, preso em 1821 por ofensas a ministros lusitanos e levado a Lisboa para responder processo. Inocentado, bacharelou-se em Direito na Universidade de Coimbra, retornou ao País, advogou até 1828, quando nomeado juiz de fora da Praia Grande e Maricá. Voltou a Belém, onde desde 1822 havia ajustado casamento com Maria Ana de Sousa e Azevedo, a quem, carinhosamente, tratava por Mariquinha. Logo casados, em 19/01/1829, embarcaram na escuna Amizade com direção a sua comarca. Mas, o birrento destino, quis mudado.

Nauseado a mais não poder, desembarcou com a mulher e treze escravos-serviçais em nossa Capital. Aqui, enquanto restabelecia a saúde, visitou Jacarecanga e Mucuripe. Conheceu a vila Arroches (Parangaba), o sítio Alagadiço Novo, em Messejana, e seu proprietário Martiniano D'Alencar, além de outras paragens e pessoas. Decidiu por encetar a jornada em lombos de animálias para o Rio de Janeiro, evitando os males do enjôo. Fez-se uma excursão joco-séria. Documentada minuciosamente pelo empreendedor, descritos todos os lugarejos, paisagens, experiências deveras inusitadas, personagens, modos e costumes curiosos, afora momentos de impensadas aventuras. Passagens e estadas por 153 localidades, 551 léguas percorridas, no período compreendido entre 19/01/1829 a 12/06/1830. "A Viagem de Patroni Pelas Províncias Brasileiras", de Filipe Alberto Patroni, 146 páginas, Edições do Senado Federal, 2015. E-book grátis no site www.senado.gov.br/publicacoes.

Geraldo Duarte

Advogado e administrador