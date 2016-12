Ideias: Veredas

00:00 · 31.12.2016

Caminhar. Rumos. Direção. Senda imaginária para enveredar pelo Ano Novo. Ideia pura de renovação. Desejo de que nossa região venha dotada de maior volume d'água na caatinga. Água jorrando entre montanhas e vales com os rios a correr pelas terras estorricadas.

Ano Novo repleto de esperança. Veredas abertas no campo para o amaino da terra. O passar da folhinha mostre plantações brotando. Vamos da escassez à fartura. Planejamento. Alma de sertanejo. Todos trabalhando o amanhã de chuvas. Veredas abertas no vale que se descortina no sonho de todos nós. Novo Ano, sim, começando de janeiro e correndo até dezembro para as repetições dos anseios. Vem o ano de 2017. Já vivenciamos dezesseis anos de século XXI. Repetição de projetos. Consolidação de planos. Avanços. Idas e vindas de caminhada previsível. Somos acostumados ao trânsito pelas veredas da vida. Longo trajeto de 365 dias por novos horizontes. Ano Novo vai sempre ser assim: caminhar em rota tipo vereda. Cada passagem abre espaço para nova visão. O virar a folhinha tem a sua razão de ser quando surge festejada entre folguedos, fogos e alegrias.

Na imprensa, as retrospectivas. Retemperamos nossas forças entre preces. Vamos nos comunicando com os mais sofridos contribuindo para clarear novos rumos com a luz brilhante do amor. Visitamos a manjedoura que recebeu Jesus em sua infância e tentamos caminhar com Ele, na certeza de encontrar o bem de janeiro a dezembro, comemorando os amanhãs que venham somar o tempo na longevidade aqui e além dos nossos destinos. Feliz Ano Novo para nós todos!

Paulo Eduardo Mendes - Jornalista