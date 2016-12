Ideias: Vacina com limão

00:00 · 27.12.2016

Meados do século passado. Dezembro. Exame de Admissão. Minivestibular testador do aprendizado nas séries do Curso Primário, visando à sequência colegial. Exigida matrícula e especial documentação. Certidão de nascimento, atestado médico de sanidade física e mental, atestado de vida e residência, comprovação de findos os graus primários, duas fotos 3x4 e o famoso "Atestado de Vacina Antivariólica" expedido, na Capital, pelo Centro de Saúde do Estado. Órgão que funcionava na Rua General Sampaio, já demolido, em cujo terreno encontra-se o jardim do Teatro José de Alencar.

A indispensável prevenção fazia-se deveras problemática para os candidatos. Em longa fila, desde a madrugada, o aguardo durava horas. Na ocasião do acontecimento, o esperado e dolorido ato descrito pelos inoculados. Um enfermeiro, trajado com bata branca, desinfetava o bico da pena de uma caneta - daquelas antigamente usadas molhando no tinteiro - na chama do pavio de uma lamparina de laboratório, a álcool. Dizia que ia fazer a escarificação e riscava um "x" no ombro do vacinando, saindo leve sangue.

Limpava com algodão e rodava um dito "tubo capilar", contendo a vacina, na incisão. E os ais continuavam. De pronto, saia-se e esfregava-se sumo de limão evitando o efeito. Não pensem que se tratava de algo irresponsável. Jamais. O problema residia no fato da maioria dos vacinados sofrerem reações. Braço inflamado e dolorido, febrão, cefaleia e outros padecimentos. E, acima de tudo, a preocupação em não realizarem as provas, procedidas somente uma vez por ano.

Geraldo Duarte

Advogado e administrador