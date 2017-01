Ideias: União estável

00:00 · 04.01.2017

Para quem ainda não sabe, a Constituição Federal de 1988 dispôs no seu artigo 226, Parágrafo 3°, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, reconhecendo a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, afirmando ainda que a lei facilitará a sua conversão em casamento.

A verdadeira regulamentação da união estável veio mesmo com a Lei N° 9.278, de 10 de maio de 1996, e também com o artigo 1.723, do Código Civil, não mais se exigindo o lapso temporal de cinco (5) anos de convivência do casal como constava da Lei n° 8.971, de 29.12.1994, mas sendo necessário que os companheiros convivam de modo público, duradouro, contínuo e com o intuito de constituírem uma família.

Conforme a Lei n° 8.213/91, o direito à pensão pertence aos dependentes do(a) falecido(a), considerado(a), segurado(a), da Previdência Social. Resta saber perante qual Justiça deve ser feita a prova da união estável em questão.

O Artigo 5° da referida Lei diz ainda: Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e, partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

Artigo 8°: Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio. Até mesmo nos relacionamentos amorosos é importante o cidadão ser consciente dos seus direitos.

Raimundo Mariano da Silva

Ex-diretor do Juizado da Infância