Ideias: Terreno de marinha

00:00 · 09.06.2017

Com origens que remontam à Era do Brasil Colonial, a ideia de terreno de marinha teve sua gênese fundada na necessidade, existente à época, de proteção do reservando à Coroa, atual União, a propriedade das terras localizadas na faixa de 15 braças (33 metros), medidas da linha do preamar-médio (maré-cheia) de 1831, para a parte da terra, ao longo de toda a costa brasileira.

Atualmente, mais de 180 anos depois de sua criação, o instituto permanece vigente nos exatos termos em que fora instituído, regulamentado pelo Decreto Lei nº 9.760/46, que ratifica a propriedade da União sobre os terrenos de marinha. Isto significa que a maior parte dos terrenos próximos à faixa costeira, bem como às margens de rios, ilhas e regiões de mangue, são de propriedade da União, que confere o direito de utilização aos particulares sob duas modalidades: aforamento e ocupação.

No regime de aforamento, o particular, denominado de "foreiro", recebe o domínio útil da propriedade, de forma vitalícia, o que significa que pode dela utilizar-se da maneira que melhor lhe convier, pagando à União, o "foro" anual, equivalente a 0,6% do valor do imóvel.

O regime de ocupação é bem mais precário, e trata o particular como mero "posseiro" da área, que pode, a qualquer momento, ser requisitada pela União. Neste caso, a contribuição anual paga é a "taxa de ocupação", que varia de 2% a 5% do valor do terreno, a depender da data de sua constituição.

Em ambas as situações, no caso de venda do imóvel, ainda é cobrada pela União uma taxa de 5% sobre o valor da venda, denominada de laudêmio.

Luiz Itamar Pessoa - Advogado