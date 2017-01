Ideias: STF sem Teori

00:00 · 26.01.2017

A nação traumatizada pranteia o súbito desaparecimento do ministro Teori Zavascki, um dos mais preeminentes membros do Poder Judiciário, com desempenho brilhante no STF, assim reconhecido pelos seus pares, e pelos círculos jurídicos do País. A tarefa que lhe fora atribuída, no âmbito da Operação Lava-Jato, fê-lo manter-se em evidência, sem que ninguém pusesse reparos aos seus labores, assinalados pela discrição e justeza dos seus despachos, subscritos pelos demais componentes daquela Corte Maior. Absorvido pela tarefa hercúlea, aprestava-se a dar curso a numerosos procedimentos, submetidos a seu parecer, cuja sequência era aguardada pela opinião pública, e divulgada, com destaque, pelos veículos de comunicação social.

O acidente em Paraty, no Rio de Janeiro, resultou na sua morte, e na dos demais passageiros de uma pequena aeronave (King Air), tendo sido acompanhado pelo presidente, Michel Temer, e pela dirigente máxima do Supremo, ministra Carmem Lúcia, ambos solidários, diante de um transe que emocionou toda a população brasileira.

O sepultamento dos seus restos mortais, em Porto Alegre, foi o testemunho mais expressivo de pesar pela perda de um dos mais lúcidos jurisconsultos, de irreparável postura ética, sempre realçada em seus pareceres monocráticos e nos votos, que eram submetidos ao seu crivo, no deslinde dos procedimentos rumorosos. Reverencia-se sua conduta ilibada, e tudo quanto lhe foi dado fazer em seu proficiente afã decisório, pertinente à aplicação dos preceitos jurídicos. Que Deus o tenha no Reino da Bem-aventurança - é o que Lhe pedimos!

Mauro Benevides

Jornalista