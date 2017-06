Ideias: Sinais positivos

00:00 · 08.06.2017

Enfrentando empecilhos, o governo Temer começa a somar resultados positivos, fruto do esforço despendido pela área econômica, confiada a Henrique Meirelles, empenhado em cumprir com as metas. Auxilia o Primeiro Mandatário, atendendo às exigências de recuperação para setores vitais, com o equilíbrio financeiro do País. Mesmo com o PIB de 1%, o regozijo dos situacionistas foi expresso em comentários de realce. Igualmente, a expansão de 0,6% da atividade industrial tornou-se motivo de referências jubilosas, trazendo euforia aos partidos da base e aos segmentos conscientizados da opinião pública brasileira.

Em contrapartida, no evolver da Lava-Jato, com novos processos instaurados, destaca-se o de Aécio Neves, herdeiro político de Tancredo, seu avô, e o afastamento de Rodrigo Loures, da Câmara Federal, houve o processo de delação da JBS. Tudo isso se contrapôs ao alento que tivera o Executivo com os dados estatísticos alardeados nas tribunas do Congresso Nacional, exemplos de recomposição dos seus índices de desenvolvimento. Quanto à queda do foro privilegiado, os avanços no Senado e no Supremo passaram a ser mencionados com destaque, numa outra trilha centralizadora das atenções da comunidade esclarecida. Isto pôs termo a algo que a sociedade, por seus estamentos, não admitia, por considerá-los privilégio de uma casta que dela se favorecia, com mandatos parlamentares e outras funções relevantes.

A dúvida que agora remanesce é o TSE decidir sobre a chapa Dilma-Temer, num debate que se delongará, inevitavelmente. Tudo isso poderá "ficar como está para ver como ficará..."

Mauro Benevides - Jornalista