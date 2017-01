Ideias: Secretismo

00:00 · 21.01.2017

Natal e Ano Novo são duas festas tradicionais programadas no imo de cada um. Movimento interior para trazer emoções bem dosadas. Há um senso de lazer em aspectos harmônicos na consolidação de conceito família. Somos "amigos secretos" até dos mais íntimos. A ideia de segredo surge talvez como herança de Papai Noel. É o toque de mistério que mexe com os nossos sentimentos. Secretismo cuja revelação merece prenda. Há agradável permuta de presentear. Entre risos de surpresa vamos escrevendo historinhas da imaginação. Traçamos dados biográficos do outro. Esperamos para saber quem somos.

Todos fecham os olhos em busca dos sonhos pueris de infância. Segredo como estranha necessidade de confundir ideias para adaptá-las ao sistema. Brincar de ser criança e prolongar a noite dos sonhos. Inocência à flor da pele. Festa nas noites de fantasias. Amizade secreta doce ilusão para tanger pensamentos indormidos nas nossas mentes.

A ansiedade num crescente visando colocar sons nos nossos devaneios. Somos maestros em orquestras cujos instrumentos são operados no rito da alegria compatível com o momento da magia tão especial de aproximar ou reaproximar pelo carinho do amor descontraído. Instantes de ternura na pausa dos negócios áridos de todo dia para ganhar o sustento. Amor sublime amor no alcance das fantasias divinas transformadas em doce realidade.

É hora de desvendar os segredos e gritar, bem alto, o nome que todos os anos surge secretamente como amigos secretos. Esperamos o amigo secreto de hoje, que pode e deve ser este ano de 2017!

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista