Ideias: Salvem os bebês

00:00 · 25.01.2017

A vida de nossos bebês está em risco! Os bebês em gestação, indefesos em seu natural progresso de desenvolvimento humano, sofrem novas tentativas contra suas vidas. Sem descansar, os defensores do assassinato de fetos em gestação tentam, desta vez, legalizar o aborto de bebês com microcefalia. Vão além: querem permitir que mães infectadas pelo zika vírus, mesmo de bebês sem microcefalia, possam optar pelo descarte de seus filhos. A decisão que poderá permitir tal atrocidade ocorrerá no Supremo Tribunal Federal (STF), provavelmente em fevereiro.

Contrariando a vontade geral, já que mais de 80% da população brasileira não aceita o aborto, onze juízes do STF decidirão sobre a vida ou a morte de milhões de bebês que estão no ventre de suas mães. Nenhuma deficiência pode ser utilizada como fundamento para se ceifar vidas, pois cada vida humana, na sua dimensão natural de ausência de defeitos, deve ser preservada. Se bebês com microcefalia forem tratados como descartáveis, tanto por abortistas como por ministros do STF, quem nos garantirá que outras deficiências (síndrome de down, por exemplo) não sejam também enquadradas como motivo para a prática do aborto?

Numa escala de valores, a vida é o bem máximo de cada ser humano, maior que todas as suas deficiências, sejam estas físicas ou psicológicas. A sociedade brasileira rejeita o aborto e por isso deve se manifestar contra esta eugenia social. Nesse sentido, o movimento pró-vida realizou ato nacional no dia 22 de janeiro. Em Fortaleza, o ato ocorreu no fim da tarde, na Praça Portugal. Junte-se a nós nesta luta contra o aborto.

George Mazza

Advogado