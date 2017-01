Ideias: Safira

00:00 · 07.01.2017

Comentar um livro partindo da sua simbólica titulação: "Safira Não é Flor". Usar a ideia do autor que faz, logo de capa, o mistério do que tem no todo do livro intrigante. "Safira" é a imagem de mulher sui generis no romance entre o clássico e o novíssimo configurado na tecnologia da internet. Inteligência roteirizada num giro pelo mundo. Expressiva viagem de turismo sem usar transporte real. Rebuliço de inspiração vindo de Pádua Lopes. Redação impecável. Mostra segura de um jornalista inato que principiou seus escritos pelos Diários Associados.

Pádua Lopes escrevia para o "Unitário" e o "Correio do Ceará", onde "aquele menino" com a segurança de um "velho profissional", já era redator completo em comentários políticos e outros com a característica do articulista perspicaz. Ressurge, desta feita, na Literatura e o faz em primoroso livro. O Pádua, aqui do Diário do Nordeste, é o mesmo que conhecemos desde a Faculdade de Direito. Pádua e "Safira", autor e personagem, divagando realisticamente pela tecnologia da rede eletrônica! O Pádua revela que nunca parou de desenvolver sentimentos com categoria. Ele é o mesmo jornalista inato por natureza.

"Safira Não é Flor" é o ramalhete completo que cai bem em toda estante de Literatura, conquistando o leitor da primeira à última página. Técnica avançada para as letras modernas. Um romancista que brinca de escrever entre a ficção e a verdade encadeado com o incrível tema em supra-realismo. Ficção e verdade emoldurando a arte de pensar com maestria. História viva com uma gama de perfeição, num relato de suspense compatível com a atualidade.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista