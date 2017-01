Ideias: Rebeliões e mortes

00:00 · 12.01.2017

Em 1992, São Paulo, assim como todo o Brasil, abalou-se ante a ocorrência do chamado "Massacre do Carandiru", donde resultou a morte de 111 detentos. Houve acirrado confronto com pelotão de policiais, dispostos a restabelecer a calma, acatando ordem da autoridade superior. Este lance sanguinolento remanesce lembrado pela hediondez que caracterizou incidente de relevante dramaticidade.

O Congresso, na época, por mim presidido, ainda mobilizou-se para intervir, através de uma CPI, liderada pelo então Senador catarinense Esperidião Amim, hoje, um dos mais competentes integrantes da Câmara dos Deputados. Tais considerações despontam oportunas, no momento em que explodiram, em Manaus e Boa Vista, eventos semelhantes, dentro dos moldes tipificados pela agressividade, representados por embates fatídicos entre facções de presidiários ali recolhidos, cumprindo penas por delitos sanguinolentos, de enorme ressonância.

O Ministro da Justiça, Alexandre Morais, deslocou-se para Manaus, predispondo-se a convocar a Força de Segurança Nacional, no sentido de intervir no dramático cenário, de repercussão no mundo inteiro, enquanto a equipe técnica do seu ministério foi até Boa Vista, no intuito de prescrever medidas saneadoras. Mais de 20 anos depois assiste-se a uma reprise, de proporções idênticas, com requintes iguais, estarrecendo a opinião pública mundial. É de lastimar que ainda assistamos a episódios tão desumanos, que projetam negativamente a imagem de um País pacífico, agora novamente sacudido por deplorável acontecimento, de cruentas proporções. Que Deus nos acuda!

Mauro Benevides

Jornalista