Ideias: Quebra de encanto

00:00 · 17.01.2017

Faz-se além de historiada discussão paradisíaca, entre Adão e Eva, acerca da criação. Acontece trazida por estrelas cadentes e rezadeiras a tremular raminhos de arruda. Mostra-se no leito de casal em gume amolado da lâmina do ciúme. Passa na escolha de irmão de sangue, na luta da salvação e na tragédia humana. Sobrechega do amor e do mel de arapuá, na sedução e na separação. De quase dois heróis nordestinos iludindo, amedrontados, o temido Lampião. Da experimentada troca da morte pela vida. Do encontro de um lobisomem e uma mula sem cabeça, sob uma noite enluarada, que os uniu e livrou-os da maldição.

E, ainda, o fascínio das pessoas ante aos mistérios do desconhecido. Certamente, filólogos e críticos literários não se conformariam com a simplicidade da ficha catalográfica: contos. Diriam, talvez, contos, crônicas, ensaios, roteiro teatral, gravuras e outras classificações semanticistas.

Na acepção do pós-doutor Dante Abrantes D'Almeida e Souza, em terras lusas, conteria, indispensavelmente, ficção curta. Mas, tal, dá-se a especialistas e literatos. Aqui, um enfoque da obra Quebra de Encantos, magia de temáticas cotidianas, entretanto, explorando suas curiosidades recônditas.

Nícolas Almeida, o autor, destacado jornalista, foi repórter, ilustrador, desenhista, redator, editor e diretor de jornais. Pintor, formado na Escola de Belas Artes de Recife, sobressaído em exposições nacionais, conquistando premiações. Escritor e dramaturgo a conciliar talentos. Funcionário aposentado do BNB, este aracajuano, hoje muito mais cearense, enriquece a cultura alencarina.

Geraldo Duarte

Advogado e administrador