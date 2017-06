Ideias: Qualidade de vida

00:00 · 08.06.2017

O impacto do Homo sapiens no equilíbrio ecológico da biosfera data de sua aparição sobre a Terra, há dois milhões de anos, na era Cenozóica e período Quaternário, sempre atuando, naturalmente, como predador, competidor, comensal, inquilino e parasito. Mas, a partir do momento que passou a dispor de um potencial mecânico e tecnológico capaz de alterar a natureza, passou, também, a reconhecê-la externa à sua existência e sobrevivência, pois os fatos e fenômenos precisavam ser compreendidos, explicados cientificamente e explorados em seu proveito. Uma vez que como heterótrofo biófago, o homem precisa retirar do meio ambiente água potável, alimentos saudáveis, solos férteis, além de ar despoluído e clima ameno, fatores essenciais para gerar qualidade de vida.

Diante de um quadro devastador, o século XX ofereceu sinais de alerta sobre o resultado das ações antrópicas sobre à natureza, quanto aos diversos tipos de instabilidades ou desequilíbrios ambientais. O desafio atual é substituir o antigo conceito de progresso, - que busca o aumento da qualidade de vida sem respeitar os limites da capacidade de suporte do ambiente - pelo da sustentabilidade. Ou seja, conciliar a produção à qualidade de vida, sem comprometer a capacidade das gerações de satisfazer as próprias necessidades. O desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, visando os recursos naturais de forma inteligente, é possível com pesquisas para melhor conhecermos os biomas, os impactos das mudanças climáticas, e com ações que abrandem as agressões ambientais. Não há economia sem ambiente estável.

Raimundo Gurgel Filho - Bacharel em Ciências Biológicas