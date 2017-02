Ideias: Projeto de poder

00:00 · 06.02.2017

O profissional que tem como alvo crescer na organização onde atua - o que é normal nas pessoas de garra, tem como objeto o alcance de posições de liderança que torne visível a sua trajetória. Esse avanço lhe garante visibilidade nas suas ações do início ao fim.

Imbuído desse sentimento se atreve a iniciativa de antecipar os fatos, não esperando que as coisas aconteçam, assumindo o protagonismo do processo.

O produto dessa motivação, que eventualmente pode significar proposta que resulte em interesses genuínos da organização, sugere atuação sobre o inédito - nos processos, produtos, serviços e métodos de trabalho, alcançando resultados eficazes.

A atuação nesse nível, revela um viés participativo que lhe garante a liderança nas interações inovativas - está sempre disponível a se integrar para contribuir na implementação do plano de ação e assim por diante. Procura realçar a profundidade no conceito do negócio junto aos clientes internos e externos, ou seja, a missão da empresa, seus valores, visão, estrutura e o mercado onde atua.

Busca nas suas intervenções aflorar a intimidade com a cultura organizacional o que lhe atribui enorme diferencial a sua eventual ascensão ao comando do negócio.

Sua visão estratégica estimula a interação com as pessoas chaves da empresa o que lhe credenciar a progredir na sua pretensão.

Não menos importante se inscrever a rede de contatos, enquanto retaguarda constituída de profissionais e amigos que mantém relações com a empresa, potencializando as pretensões em favor do seu projeto de poder.

Cláudio Montenegro - Administrador