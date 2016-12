Ideias: Problema complexo

00:00 · 22.12.2016

Mesmo em meio à ebulição política de Brasília, o Presidente Temer visitou Pernambuco e Ceará. Aqui permaneceu algumas horas, no Banco do Nordeste. Fundado em recursos do FNE, prorrogou dívidas de agricultores, dada a longa seca que perdura há cinco anos. Percalços se criaram na área rural, por estiagem cruel, geradora de inquietação e pauperismo aos sertanejos. O Governo quer minorar o sofrimento das populações afetadas pela falta de chuvas. Apesar do tempo exíguo em que permaneceu no Nordeste, notou a relevância da instituição do Fundo, na Carta de 88, que contou com o seu voto, pois compunha o quadro de parlamentares com marcante atuação na Constituição.

Quem o acompanhou sentiu sua preocupação com o evolver dos fatos na Capital da República, ante o anúncio de dados jungidos às delações da Odebrecht, no rumoroso processo da Lava-Jato, conduzido pelo Juiz Sérgio Moro e pelo Procurador Geral da República, além do ministro Zavaski, do STF, relator do inquérito. Guardando postura tranquila, não se lhe pode negar o direito de seguir, embora de longe, as averiguações promovidas há dois anos, neste delongado affair, maior do que o Mensalão, que alcançou líderes ocupantes de cargos de relevo na passada Gestão.

Some-se a isso o final do ano legislativo, quando importantes projetos aguardam solução, no Parlamento. A Reforma da Previdência foi transferida para 2017, com radicais alterações que inquietam milhares de segurados, em condições não tão satisfatórias como nos parâmetros atuais. Para os otimistas, vale a reflexão que diz: "a esperança é a última que morre..."

Mauro Benevides

Jornalista