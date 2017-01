Ideias: Prisão preventiva

00:00 · 12.01.2017

A necessidade é o único fundamento da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. (Art. 312 do Código de Processo Penal). Essa necessidade, aferida pelo magistrado, exige cabal demonstração da sua existência nos aspectos fáticos e jurídicos, pois se assim não ocorre a prisão constitui constrangimento ilegal. Por se tratar de medida demasiadamente grave, vexatória, excepcional, posto que afeta um dos bens mais preciosos da pessoa humana - a liberdade, - a custódia preventiva deve ser adotada com a máxima prudência, rigorosamente de acordo com os critérios legais que a disciplinam e com absoluta observância do direito de liberdade do cidadão, que a Constituição da República consagra, visto que desrespeitados os ditames da legislação processual penal o interesse repressivo do Estado seria a mais rematada manifestação de arbítrio.

A prisão preventiva, quando necessária ou não, tem por consequência o aumento da já excessiva população carcerária, que é uma das principais causas das rebeliões e da violência nos estabelecimentos prisionais. Só agora, diante das horrendas chacinas nas penitenciarias do Amazonas e de Roraima, parece que as autoridades despertaram para esse grave problema.

Hoje, infelizmente, o importante instituto da prisão preventiva vem sendo usado de modo abusivo, ao arrepio da lei, maldosamente transformado em antecipação de sentença condenatória, ou como instrumento de coação destinado a obter do investigado ou denunciado a delação premiada.

Ernando Uchoa Lima

Advogado