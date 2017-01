Ideias: Primeiro mundo?

00:00 · 28.01.2017

Quando coloquei o cangote nos umbrais dos dois cursos universitários simultâneos que fazia, criei a expectativa de que o Brasil ultrapassasse a terceira divisão e chegasse ao paraíso. Li o que pude: Gunnar Myrdal, Paul Samuelson, Clóvis Beviláqua, Fran Martins, Karl Marx, Celso Furtado, Frederick Taylor, Paulo Bonavides, Max Weber, Capistrano de Abreu e outros tantos.

Claro que era difícil compreender/assimilar. Além disso, adorava cinema, escrevia no Correio do Ceará e na semanal da Carta Econômica do Nordeste, de Recife. Batalhava.

Hoje, passadas décadas, cato palavras em um PC Toshiba e me atormento ao receber bobagens pelo WhatsApp, pois pactuei comigo não entrar no Instagram e em tantos outros meios e mensagens como predizia Marshall Mcluhan.

Enquanto isso, há hackers em profusão. Acompanhei os ricos e os intrometidos em Davos e as suas declarações como se oráculos fossem. Ouvi os planos e avisas do Trump; a ineficácia do governo em fazer emergir menos de 2.000kg de avião sinistrado em mar raso; a agonia de recrutas, de cabos, de sargentos e de oficiais, sem saber qual a função deles em meio às ruas por brigas de facções identificadas pelas autoridades.

De quebra, a morte traiçoeira de Teori Zavascki, detentor do "fiat lux" da primeira etapa da Lava-Jato. Por tudo isso, na inquietude da maturidade, pergunto-me e indago a vocês: pode um país chegar a ser de primeira linha, depois de tantas mortes, de ignomínia, de delações - premiadas ou não - e de um círculo de poder cuja maior preocupação é 2018? Digam-me, sim ou não?

João Soares Neto

Escritor