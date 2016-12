Ideias: Posse dos prefeitos

00:00 · 29.12.2016

Em meio às solenidades de diplomação, em todo o País, os detentores de tal galardão credenciaram-se para cumprir mandatos eletivos. Enfrentarão óbices que exigem clarividência e descortino para enquadrá-los nas disponibilidades dos erários, mesmo esperando que dotações federais complementem os quantitativos oriundos das arrecadações locais.

Os que se reelegeram cumprem encargos que transcendem as possibilidades financeiras, sendo mister que a União, através do FPM, coadjuve as Prefeituras, tornando-as aptas a enfrentar os desafios do quadriênio que vai ter início. Nos primeiros seis meses, é provável que o Poder Central ofereça suporte às exigências dos edis, ainda mais porque provisionam encargos de políticas públicas de largo espectro, para garantir a recuperação da imagem pretendida pelo primeiro mandatário do País, arrimado em uma equipe de colaboradores competentes para descobrir fontes de dotações, capazes de auxiliar o desempenho das nossas Edilidades. Os Governos Estaduais, também com parcas receitas, não se acham em condições de acudir as médias e grandes cidades interioranas, sob pena de desfalcar seus orçamentos, com programações de maior vulto, exigindo desembolsos mais avultados.

Valerá, para eles, a máxima: "Cada um por si e Deus por todos". Sob essa dilemática previsão, os Nordestinos elegeram São José como a única fonte das esperanças, como se vaticina, para a chuva ocorrer, após cinco anos de impiedosa estiagem, restando um panorama de inquietação, à espera de nuvens bonançosas, com relâmpagos e trovões abençoados.

Mauro Benevides

Jornalista