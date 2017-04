Ideias: Política social

00:00 · 08.04.2017

Junção perfeita de palavras. Política social - título tema do cronista ao procurar a conversa atual dessa socialização, cuja política só apresenta descalabro. Inexiste aquela expressão acauteladora de princípios que existem, mas não encontramos nos modelos do tripé democrático de Montesquieu.

Executivo, Legislativo e Judiciário estão enredados em divisões procedimentais perigosas para o social. Falta sensibilidade filosófica para gerir o bom senso tão necessário ao andamento normal dos serviços públicos. Política social precisa, capaz de analisar o todo das questões sociais. Por que tem que ser assim? Somos seres políticos por natureza. A sensibilidade nos toca diariamente pelos noticiários de rádio, jornal e televisão. Em paralelo, a "Rede" avança fomentando assuntos numa mistura impressionante da onda de terror que paira no mundo. Nunca estivemos tão bem servidos na área da comunicação. Falta articular o ato político ao social. Os nossos representantes, por eleição, não captam o poder que têm em mão.

A espiritualidade sofre por assistir do plano sideral à "encarnação política" sem qualquer previsão para o futuro de paz tão desejado. Nas prédicas das doutrinas postas em termos de religião, divisões e outras mais. Observamos a visão espírita da política numa dimensão real, a partir do conceito emitido por Immanuel Kant, no período de 1724 a 1804, quando o filósofo alemão dissertou informando que "age de tal modo que a máxima de tua ação possa sempre valer como princípio universal de conduta". Deduz-se que a política social é o resultado da própria conduta do cidadão na busca incessante pela paz.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista