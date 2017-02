Ideias: Poderes em ação

00:00 · 02.02.2017

O retorno dos poderes Judiciário e Legislativo foi assinalado por labores obedientes às atribuições constitucionais. O País aguarda, com ansiedade, por delicados momentos na articulação que se caracterizará por ações dentro dos objetivos institucionais. As eleições de Eunício Oliveira (Senado) e de Rodrigo Maia (Câmara) despertaram a curiosidade popular, graças aos esforços conducentes da proporcionalidade - diretriz adotada em competições desse porte.

Em termos de STF, a ministra Carmem Lúcia demonstra coerência e decisão, em virtude do falecimento do ministro Teori Zavaschi, a quem fora atribuída a tarefa de julgar o processo da Lava-Jato, no qual estão envolvidas empresas de líderes políticos, com preeminência no plano nacional. A missão convalidante das delações confiadas pelo ex-relator a juízes competentes foi observada pela magistrada mineira, que obteve sucesso na conclusão do árduo trabalho. Por último, foi ouvido o empresário Marcelo Odebretch na mais rumorosa peça acusatória, atinente a figuras de renome na vida sociopolítica do Brasil. Na fase do Mensalão, o Pretório Excelso galvanizou a ansiedade dos compatrícios, em face dos desvios de vultosas quantias a líderes de evidência, etapa desgastante à imagem do Brasil, com repercussão internacional, exigindo, até mesmo, ajudas da Interpol e de outros órgãos do âmbito mundial.

A Corte Maior terá dias turbulentos, enquanto o Legislativo viverá a expectativa de que vários dos seus membros surjam no rol dos culpados, predispostos à perda de mandatos. E haja orações a Santo Expedito, padroeiro das causas impossíveis.

Mauro Benevides

Jornalista