Ideias: 'Pátria educadora'

00:00 · 02.02.2017

Por que nos dias de hoje vemos muitos jovens oriundos da escola pública com o ensino médio concluído sem saber escrever corretamente, sem entender um pequeno texto que leu e com pouco senso crítico? Por que o Brasil segue nas piores colocações nas avaliações da educação básica em comparação com outros países? Por que essa situação perversa persiste apesar de todos os anos os nossos políticos falarem em reforma do ensino? Quem não se lembra do slogan: "Brasil Pátria Educadora. Na realidade, o que falta é interesse dos nossos governantes.

Como exemplos práticos de incoerências nas escolas públicas temos a redução de cargas horária de disciplinas importantes como as ligadas a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que passou de duas horas semanais para uma hora, que se converte em cinquenta minutos, considerando-se o tempo para conferir a presença dos alunos, o que prejudica consideravelmente o conteúdo programado. Outro exemplo se refere a baixa frequência dos alunos, que, muitas vezes comparecem apenas nas avaliações ou justificam a ausência às aulas por estarem trabalhando.

Como ter aprendizagem dessa maneira? Professores são pressionados a passar o alunos sem nenhum mérito e, geralmente, a culpa recaia sobre o docente por não ter uma metodologia adequada de ensino.

Para mudar esse quadro é preciso vontade política para que realmente se faça uma reforma na educação. Aumentar as cargas horárias das disciplinas, incentivar os alunos com estágios remunerados, valorização dos professores e avaliações meritocráticas são algumas delas.

Júlio César de Aguiar

Mestre em Agronomia e professor