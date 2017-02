Ideias: Para o que der e vier

00:00 · 06.02.2017

Profissionais e empresários brasileiros começaram o ano bem mais esperançosos com o Brasil. Ao menos é o que afirma uma pesquisa divulgada recentemente pela PricewaterhouseCoopers (PwC), que coloca os executivos brasileiros entre os mais otimistas do mundo. A constatação de que algumas medidas, como o recuo da inflação e a redução na taxa de juros, estão sendo endereçadas para que o País retome o crescimento contribui para esse sentimento.

Porém, o otimismo e o fato de já começarmos a enxergar uma recuperação gradual da economia não significa que ainda não teremos obstáculos pela frente. A economia vive de ciclos, altos e baixos, e se há um aprendizado que profissionais em geral não podem desprezar é o da importância de se estar sempre preparado para se recolocar no mercado, buscar novas oportunidades de emprego, empreender ou investir.

Uma boa qualificação o ajudará a aproveitar mais oportunidades como empresário ou investidor, ou ainda manter a sua empregabilidade em alta. Aperfeiçoar suas habilidades com cursos de especialização podem ampliar as oportunidades de atuação e dobrar o salário. Se for fluente em inglês, pessoas com cargo de gerência podem ganhar até 61% a mais do que uma pessoa na mesma função sem o domínio do idioma.

Investir no desenvolvimento e na preparação profissional é fundamental para alavancar carreiras e aumentar as oportunidades de negócios, sobretudo em um período de retomada econômica. Os processos de seleção e de negociação estão mais criteriosos, e a qualificação é o diferencial para o sucesso.

Décio Pecin - Contador