Ideias: Papai Noel

00:00 · 20.12.2016

Morávamos em casa defronte a que residia Luiz Pedreiro, assim conhecido na vizinhança. Viúvo, era pai de Eládio, o mais velho da meninada dali e tratado por todos, inclusive o genitor, como Nigritim. Igual aos demais, adorava os aviões que voavam sobre o bairro, já em preparo de aterrissagem no antigo Aeroporto do 'Cocorote'. Ao som das turbinas de uma aeronave, era o primeiro a chegar ao meio da rua e acompanhar, com os olhos, o trajeto no céu até o desaparecer rumo ao leste. Também nas decolagens, muitas realizadas em sentido oeste.

Aproximava-se o Natal. As conversas da turma centravam-se nos presentes que receberiam do Papai Noel. Em cartas que destinariam, pelos pais, fariam solicitações ao bom velhinho. Nigritim, entusiasmado, mas não sabendo escrever, solicitou à tia Clarice que fizesse um bilhete pedindo um avião de brinquedo bem bonito e grande. Com o desejo exposto em folha de papel e envelopado, alegre, correu para sua residência. À noite, encachaçado, Luiz ameaçou o menino de surra, disse que Papai Noel nunca existiu e fosse, imediatamente, devolver aquilo a quem fez.

Tio Joanito tomou conhecimento do fato, afirmou conhecer o endereço de Noel e mandaria, pelo correio, a missiva. Encareceu segredo para que desse certo. Manhã de 25 de dezembro. Titio, com um volumoso pacote, bateu palmas, e ao ser atendido pelo pedreiro, pediu para falar com Eládio e disse: "Na madrugada, Papai Noel chamou. Não abriram a porta e ele deixou comigo esta encomenda para o Eládio". Um lindo aeroplano, movido à corda e com a marca da Panair do Brasil.

Geraldo Duarte

Advogado e administrador