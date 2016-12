Ideias: Outorgas desonradas

00:00 · 29.12.2016

A Constituição Federal estabelece ser a soberania popular amparada no sufrágio universal e no voto. Quer dizer, o povo dispõe de instrumentos constitucionais para sentir-se no exercício de sua soberania. A norma correspondente está imposta no artigo 14 da Carta Magna. Nessas condições impostas, todos os que são eleitos, vinculam-se às obrigações intransferíveis de honrar o que lhes foi atribuído.

É certo, pois, que, nessas outorgas, não está compreendida qualquer ação sem revestimento ético. É nessas condições que todos os que fazem a atividade político-administrativa estão obrigados a agir nos misteres respectivos. Essa delegação de poderes, para agir em seu nome, é que dá toda legitimidade para o outorgante, insistentemente, criticar, denunciar e abster-se de sufragar os que não correspondam a essa autorização. Não há notícia de que a confiança depositada pelo voto, em algum momento da história deste País, tenha correspondido, integralmente, às primazias sociais. Sempre houve desvio de finalidade, mesmo com votação apoiada nas promessas de campanhas. Entretanto, ultimamente, tem-se tornado muito claro que o menor respeito à sociedade, quanto a isso, não tem sido visto. Comprovam-se inúmeras diligências judiciais, de providencia do Ministério Público, tornadas eficazes como trabalho da Polícia Federal.

Qual sentimento afligiria toda uma nação, que se pretende ascender a um patamar condizente com sua grandeza natural, territorial, étnica, etc, trazendo ao brasileiro, sonhador do bem, diante dessas imoralidades, senão um claro sinal de indignação?

Antonio Caminha Muniz Filho

Advogado