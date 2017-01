Ideias: O homem do QI

00:00 · 24.01.2017

Final do ano 1963. Expediente do gabinete do prefeito, general Murilo Borges Moreira, para o secretário municipal de Administração, vereador licenciado Ernesto Matos Gurgel do Amaral. Na capa de processo, utilizada à época, registrava-se o assunto: "Admissão de bacharel especializado".

O volumoso conteúdo despertava atenção. Carta, assinada por deputado federal, enaltecia o recomendado a ingressar no quadro de pessoal da municipalidade. Dizia-o altamente qualificado ao exercício de elevados cargos e funções diretivas no serviço público, além de portador de tirocínio e visão reconhecidos em atestados de órgãos nacionais. Ementário biográfico do indicado. Declaração de entidade educacional do Estado de São Paulo, exclusiva em aferir e certificar quociente de inteligência, de acordo com a classificação de Lewis Terman, conferindo-lhe o QI nível 128, inerente aos superdotados. Anexados, mais, papelório contendo proposta do candidato no sentido de "desenvolver a intelecção do funcionalismo do município de Fortaleza".

O despacho do chefe do Executivo solicitava pronunciamento da SAM, visando ao aproveitamento do profissional naquela Secretaria. Ernesto Gurgel chamou o diplomático Geraldo Almeida, diretor-geral, incumbindo-lhe de estudar a matéria e oferecer parecer. Dias depois, com sua característica polidez e fino humor, trouxe o que seria, talvez, a pretendida solução. "Realizada acurada análise das competências do homem do QI e as de nossa Pasta, um de dois cargos poderia vir a atendê-lo".

À indagação de quais, resposta imediata: "O meu ou o de vossa excelência!".

Geraldo Duarte

Advogado e administrador