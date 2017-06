Ideias: O dom da vida

00:00 · 07.06.2017

Atingi, ontem, 6 de junho, a soma vitoriosa de 92 anos de idade, conduzindo uma bagagem de experiências e observações que me obrigam a assumir uma cátedra testemunhal de quase 100 anos.

Nós, seres humanos, podemos confirmar que somos o admirável produto de um milagre do Divino Criador de todas as coisas, nosso Deus, que delimitou as fronteiras do Universo, moldando o ser humano de corpo e espírito, oferecendo-lhe o reino da Natureza, contendo todos os elementos indicados para assumir suas classificações e direcionamentos.

Nós, humanos, somos reconhecidos pelo recebimento do presente do dom da vida dado por Deus, por esse sopro sublime e específico do milagre, demonstrado através da vibração da nossa química orgânica e pelo espírito imortal. Para conseguirmos viver temos que adicionar o oxigênio respirado que se infiltra no sangue e na intimidade dos filamentos nervosos da massa encefálica - o juízo - onde reside a preciosa consciência crítica da razão. É neste setor onde residem nossos sonhos, ideias, e esperanças, que nos levam a conversar com Deus todos os dias, pela voz da razão, desafiando o egoísmo dos que se sentem donos do mundo. Mas a Terra é dividida para todos.

O mesmo ar que vem dos pântanos refaz-se na brisa do mar, no perfume da flor do bogarí e no cheiro da pessoa amada. Nossa melhor experiência de vida é reconhecer que tudo é possível ser feito para ajudar sem exigir retorno e que nossa fisionomia possa conservar um sincero sorriso de paz com o desejo de melhorar o mundo, sobretudo porquê nunca voltaremos pelo mesmo caminho.

Geraldo Menezes Barbosa - Jornalista e escritor