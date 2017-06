Ideias: O causo do Zé

00:00 · 09.06.2017

Minhas campanhas políticas para deputado federal foram difíceis e pobres. A equipe de trabalho era constituída pelo gordo motorista Vandir, apelidado de Sargento Garcia, e o assessor de "marketing para assuntos aleatórios", Zé Limeira. Este, filho de Quixadá, ex-chefe dos engraxates do antigo Abrigo Central, era conhecido no Ceará por ser apaixonado torcedor do Ferroviário(Ferrim). Zé não sabia ler e nem escrever, porém fez dois livros. O primeiro foi prefaciado por sua amiga, a imortal Rachel de Queiroz, e o outro tive a honra de fazer a apresentação.

Pois bem, percorríamos por terra, numa D-20, várias sedes dos municípios do Estado, inclusive muitos povoados. Nossa propaganda eleitoral: santinhos com a oração de São Francisco, de um lado, e do outro a figura do "Padim Ciço".

Além, evidentemente, de mencionar o que fiz e ainda pretendia fazer pelo povo cearense. Quando o cansaço chegava, dormíamos na camionete. Essa luta desigual começava em julho do ano da eleição. Conquistávamos votos no corpo a corpo, como se dizia, visitando mercados públicos, praças, estabelecimentos comerciais, forrós, quermesses etc. Campanhas duras, mas honestas.

Certa vez, chegamos a um povoado de um município do Sertão Central. Estava em festa. Era época da novena do padroeiro. Fomos participar do bingo de uma porca. Zé Limeira muito entusiasmado teve sorte e "bingou". Foi buscar o prêmio e lhe entregaram uma porca de bicicleta. Danou-se, fez uma grande confusão. Conclusão: na eleição passada eu havia conseguido 188 votos naquele povoado e na seguinte, 26 votos.

Gonzaga Mota - Professor aposentado da UFC