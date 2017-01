Ideias: Novo acadêmico

00:00 · 28.01.2017

O filho de José Valdevino de Carvalho e membro da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza - Amlef surge agora como Novo Acadêmico da Academia Cearense de Letras. Trata-se de Flávio Leitão: médico. Um homem de letras que interliga cultura e humanismo numa forma peculiar. Luta e zela pela saúde do próximo, por profissão. Cuida da sua própria mente pela evolução das ideias. Canta o entusiasmo das letras unindo-as em formações literárias dignas de louvor.

Flávio Leitão, o irmão do saudoso Tarcísio Leitão, traz o sopro revolucionário do seu mano, exatamente pelo contraste do verbo. Os filhos de Valdevino lapidados em personalidades distintas e sempre distinguidas pelo valor pessoal de cada um. O novo acadêmico chega à Cadeira 34 da Academia Cearense de Letras (ACL) e o faz com a elevação cultural que engrandece o seu lastro familiar e pessoal de forma belíssima. Um intelectual de méritos. Saúde mental a toda prova com os seus títulos acadêmicos. Satisfação para assumir o fardão da Academia mais antiga do País. Portador de currículo intelectual dos mais expressivos, o Flávio Leitão assoma honrando a Cadeira 34 da ACL.

Ele divide honrarias com o respeitável Samuel Felipe de Sousa Uchoa, o Patrono da Cadeira 34. Responsabilidade assumida com a serenidade de quem valoriza as letras por vocação ou herança de berço. Flávio Leitão retempera os dotes de preparo e de harmonia de ser um seguidor da Meca familiar. Agora, o Novo Acadêmico da ACL soma méritos e acrescenta seu valor pessoal à corrente dos intelectuais do vetusto sodalício das letras deste Ceará e do País.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista