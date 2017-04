Ideias: Novas pesquisas

00:00 · 06.04.2017

Os novos índices divulgados pelo Ibope desfavorecem o governo, pois o Executivo quer aprovar a Reforma da Previdência e a nova Legislação Trabalhista, temas polêmicos contra os quais se opõem segmentos organizados da sociedade civil. Temer, taticamente, retirou estados e municípios das redes atingidas pela nova estruturação da Previdência Social. A matéria segue desgastante, embora, em seu prol, alegue-se o déficit, nascido de distorções contrapostas aos ditames legais prevalecentes.

O relator Artur Maia empenha-se em melhorar a proposta do governo, reconhecendo que a tarefa é árdua e exige sensibilidade para explicar que estão prejudicadas as razões, segundo o Executivo, fundamentais para promover acertos no texto enviado ao Parlamento Nacional. Há quem aponte tal questão como aquela que mais atinge a imagem do Planalto, daí o resultado desfavorável da avaliação oriunda do Ibope, causando preocupação a quem, com coerência, busca o equilíbrio do orçamento, do qual mantemos afastada a repatriação, que buscou ajudar, também, os Estados, num esforço de tentar nova investida, com tal objetivo, carreando mais recursos para o Erário. Pode-se aquilatar o reflexo na pesquisa, ora aludida, que causa preocupações ao presidente Temer, além de outros questionamentos como os cortes orçamentários, anunciados no final de semana.

Para observadores atentos, gradualmente, o sucessor de Dilma irá recompor-se, à proporção em que outras medidas lhe trouxerem alento e a todos os que colaborarem com a atual gestão. É como se diz no cotidiano: "devagar se vai ao longe...."

Mauro Benevides

Jornalista