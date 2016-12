Ideias: Noites escuras

00:00 · 24.12.2016

Escureceu. É noite. Noites escuras um pleonasmo? - Não. Ocorrência do dia a dia. O sol vai declinando. Vamos ficando contemplativos. Sombras. Tudo escuro. Soluções bem nossas para clarear tudo. Fiat Lux e a luz se fez. Os homens e mulheres trabalhando juntos nessa junção de luzes. Noites escuras de passagem! Somos caminhantes noturnos.

Agora é Natal. Luzes artificiais galgando picos, pisca piscando, dando o toque vivaz da alegria. Natal como símbolo vivo da fraternidade de Jesus de Nazaré. Festa de todos. Aniversário pra iluminar a noite por si só. Noites escuras no clarão da vida. Inexiste noite escura no Natal em que as guerras fratricidas surpreendem com a paz de um dia! Prova de que se pode sair do lado escuro negativo.

Noites escuras: Jamais. Os sonhos de amor têm luminosidade. Vamos vaguear nessas noites de fantasia. Acordar com a realidade da luz divina que habita em nós. A natureza humana brilha e nas noites natalinas esse estranho fulgor de luz consegue mostrar caminhos.

Saibamos percorrer alamedas universais de solidariedade e o Natal vai ter a sua razão de ser. Noites escuras unicamente por ser noite. No coração, as noites têm a Luz que se deseja. Nos esportes, no trabalho, em tudo riscaremos o fósforo fazendo a tênue luz que vai clarear todo o ambiente. É natal. Festa de luz no paradoxo de trabalhar a festa maior mesmo na sombra das noites escuras. Seus olhos, meus olhos, nossos olhos serão intérpretes dos clarões de Natal tão esperados numa noite mágica. Natal é festa de luz e amor que pode e deve permanecer em essência o ano todo. Feliz Natal para todos nós!

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista