Ideias: Natal 'setentão'

00:00 · 21.12.2016

Há mais de dois mil anos, o mundo assistiu ao mais extraordinário acontecimento da História da Humanidade: a encarnação do Verbo no seio Imaculado de Maria. Deus, espírito, a quem homem algum nunca viu - tornou-se Homem, pleno de inocência e sem a mancha do pecado original. Igual a tudo à humana gente, exceto no pecado. Este o maior acontecimento, o mais belo, de todos os tempos. Deus fez-se Criança, nascida numa modesta manjedoura de Belém. E o seu exemplo, as suas lições, ainda agora reverberam pelos séculos, e a sua Igreja permanecerá para sempre.

Em tempos atuais, uma família no Ceará, há mais de setenta anos, comemora todos os anos o Natal de Jesus. É a família Fontes. A família Fontes Dodt. Já se vão três gerações. Tudo começou na casa da vovó Toínha, pelas mãos da tia Maria José e prosseguiu, após sua libertação terrena - pelos parentes, sobrinhos, e agora pelos muitos filhos, netos, bisnetos e tataranetos de coração. A árvore de celofane cresceu, conservando a mesma beleza de ontem. Era criança e trago tudo na memória. Aquela festa de Natal ainda agora perdura, com novas cores e novos participantes. É promovida pelas gerações subsequentes - netos, bisnetos, de uma família hoje numerosa e vitoriosa na vida.

E lá se vão mais de setenta anos. Para as testemunhas desse passado, é motivo de intensa saudade. Para os mais novos - de alegria e contentamento. Por todo esse longo período, Jesus prodigalizou bênçãos sobre benções às famílias, confirmando a lição evangélica - "sem Deus nada pudésseis fazer". Outros setenta anos virão.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador