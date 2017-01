Ideias: Não ao desmonte

00:00 · 24.01.2017

Não à privatização e ao desgaste de órgãos públicos! Não ao corte de conquistas! Não ao congelamento de investimentos sociais! Não à miséria e à exclusão social! Não ao 'ajuste fiscal'! Nenhum direito a menos! Estas são bandeiras que ecoam no mundo todo e que se fazem necessárias, mais do que nunca, quando a classe dominante, detentora do capital e dos meios de produção, insiste em impor o modelo de 'estado mínimo', protagonizado pelos mandatários do poder político. Esse modelo arcaico vem sendo impulsionado no Brasil pelo governo do ex-vice-presidente Michel Temer, por adotar medidas reducionistas sob o ponto de vista estrutural, social e econômico.

Direcionamentos dados aos bancos públicos: fechamento de agências, 'política de demissão', medidas restritivas sobre direitos, benefícios e ascensão dos trabalhadores, por exemplo, dão conta da manifesta redução do papel social desses órgãos, pois tendem a torná-los frágeis, instáveis e vulneráveis.

No BNB, essa avalanche não demorou a chegar. Na sexta-feira,13/1, foi anunciado o fechamento de 19 agências, medida que somada a outras, restritivas, sobre os funcionários, tende a limitar a ação do Banco, ao contrário de cumprir o discurso de que a ação se deu em nome da eficiência e da "melhoria contínua de produtividade das unidades".

Contra esse desmonte, muita mobilização, união e luta dos trabalhadores os quais, em marcha com as suas entidades de representação, devem cobrar a reversão desse revés estratégico e buscar a interlocução com os diversos segmentos da sociedade neste sentido.

Dorisval de Lima

Contabilista