Ideias: Mudança de rumos

00:00 · 11.01.2017

Da "marolinha" dos tempos de Lula - quando o país parecia nadar em dinheiro em meio à crise internacional - passou-se agora a tempos de pobreza franciscana, com Temer e seus acólitos. Dá pena assistir à choradeira e quebradeira gerais - desemprego, falta de crescimento econômico, crise nos estados e municípios, crise descomunal do tamanho agora de um tsunami. As medidas salvacionistas são todas em cima das classes desfavorecidas, dos pequenos e dos hoje cada vez mais empobrecidas.

Passou-se dos tempos das vacas gordas do sonho de José do Egito para a época das vacas magras, literalmente falando, inclusive pela seca atroz de cinco anos a castigar o Nordeste. Os estadistas de plantão falharam na sua visão de governo, e apresentaram ao povo um falso quadro de ilusória prosperidade, representadas pelos produtos de consumo da chamada linha branca. E a dinheirama, junto com o futuro, foram para o brejo ou para o chão esturricado das ilusões perdidas. Pouco ou nada se ouve falar sobre taxar os poderosos, sobre aprovar reformas políticas capazes de mudar o perfil das casas legislativas, de pôr rédeas curtas à sonegação fiscal, pelo aparelhamento da Receita Federal.

A demagogia anda solta, destrambelhada com a alardeada democracia e harmonia de poderes, cada vez mais desarmônicos entre si. Prefeito pega a vassoura e se veste de gari. Outro logo mais vira tratorista, pedreiro ou mestre de obra. E assim caminha o Brasil, já sentindo nas narinas o cheiro doce das eleições gerais. Os programas de governo mudaram, os atores também, tudo sem o viso e a aprovação do povo.

Eduardo Fontes

Jornalista e administrador