Ideias: Militarismo

00:00 · 11.10.2017

A atual crise política que o Brasil atravessa não pode ser motivo para assanhamentos salvacionistas nos quartéis. É inegável a onda de desmandos administrativos e vergonhosa a apropriação do patrimônio público pela classe política.

Mas isso não é de hoje e não é exclusividade dos poderes Executivo e Legislativo, pois o Judiciário também tem seus desvios e podres, assim como parte do empresariado. E assim, numa conjuntura nunca vista de delacionismos, investigações e julgamentos seletivos anticorrupção, configura-se a imagem do caos e abrem-se os ouvidos ao canto de sereia dos autoritarismos.

Crises política, econômica e ética nunca foram novidade neste País, atraindo as tentações militaristas. Ora, o amadurecimento da vida democrática traz consigo a expansão dos direitos, o respeito à alteridade, o pluralismo nos valores e comportamentos, assim como a busca da ética na política. Temos visto esses avanços nos últimos trinta anos, quando deixávamos para trás as sombras do militarismo que soterrou a democracia em 1964. Hoje, grupos conservadores, oportunistas e desinformados são coniventes com a escalada autoritária-fascistizante de algumas lideranças políticas, pedem intervenção militar e aplaudem pronunciamentos ameaçadores oriundos dos quartéis. Reedita-se o moralismo do combate à corrupção e a manutenção da ordem, em verdade antídotos às incertezas do jogo democrático e aos avanços progressistas.

Convém lembrar que a hidra do militarismo já foi alimentada no grave equívoco histórico dos grupos políticos anti-Jango, que marcou triste e indelevelmente nossa história contemporânea.

Marcos José Diniz Silva

Historiador e professor da UECE