Ideias: milho de Pipoca

00:00 · 16.12.2017

Pipocou! Das labaredas ressurgiu o milho. Virou pipoca. Milho de pipoca renasce em cordel. Historinha versejada no tom exato da verve sertaneja. Levi Torres Madeira foi o autor descompromissado com o foco dos livros outros. Escala sonora de um canto tipo embolada. Inteligência condensada na arte pura de um versejar mergulhado em rimas soltas ao sabor do bom senso desse cantar brejeiro. Milho de pipoca revestido de pitoresca historinha. "A Maldição do Milho de Pipoca" foi o texto de matiz misterioso para desvendar uma trama cujo desfecho não apontou o culpado de mau caráter dessas historinhas bem contadas no gorjeio poético de quem louva as tradições do cantar cujas ondulações tocam a alma pela singeleza.

Milho de Pipoca virando personagem de uma narrativa breve e definitiva. Cada grão pula do fogo e assume nova face. Retorna aromático, gostoso, envolto em brancura tal qual flor dos jardins de pureza natural. A pipoca vem toda personalizada como delicioso petisco para alegrar, de princípio, a garotada. Saquinho de pipoca em sal da vida. Pipocar de emoções que o autor Levi trouxe para a sua primorosa literatura de cordel, numa realização no ponto exato de ser lida com o sorriso definido de quem espera encontrar delícia. Tudo muito bem estruturado com final imprevisível, só mesmo possível na mente dos poetas.

Vale a pena o encontro com os cordéis da vida a fim de traduzir dramas e tramas que não chegam a ser tragédias, mas alertas para os percalços da natureza. Exemplos que podem ser contornados simplesmente com humor e os cuidados elementares da lavoura do bem!

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista

Vácuo da mente

O maior vácuo das mentes das pessoas é causado pela ausência de amor. Esse amor que proclama a vida e que nos torna independentes dos medos e frustrações. Grande amor que exorta o perdão, exprime emoção e arrepia a alma. Ele tudo pode, consola, regenera, cicatriza, ameniza, enraíza no caule da paz. Amor que planta a pura essência da vida; que é símbolo de alegria; que carrega em si o desejo ou o consolo; que aprimora-nos o espírito e nos conduz no caminho do bem. O amor nos coloca na estrada da serenidade e faz entender o alheio. Esse vácuo da mente, quando preenchido pelo amor enaltece a gratidão e até mesmo corta as falhas da inconsciência; ele afia a luta da volumosa espada da vida contra o canivete do ódio. Alimentemos a coragem, essa energia infindável que deve nos conduzir. Voltando ao vazio, as vagas da mente muitas vezes são confrontadas pelas impossibilidades e precisam ser preenchidas pelo amor que constrói. Cientificamente comprova-se que o inconsciente em geral tem uma tendência de pensar mais frequentemente o mal e a coisa ruim; coloque o remédio do amor ai também. O inconsciente amplifica emoções e aprimora acordes, mas quem deveria controlar a melodia da vida é o seu lado bom, amigo da consciência. Freud argumentava que a voz do inconsciente é sutil, mas não descansa até ser ouvida; nesse vácuo dessa espera coloquemos o amor.

Carl Jung dizia que o inconsciente e o consciente existem num estado profundo de interdependência; e o bem estar de um é impossível sem o bem estar do outro. Lembre-se: em qualquer vácuo da mente plantemos o amor.

Russen Moreira Conrado

Médico e escritor