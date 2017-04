Ideias - Max: 'Opinião 1965'

00:00 · 08.04.2017

Max Perlingeiro, ente capaz das artes plásticas brasileiras, presenteou-me com exemplar do Livro "Opinião 1965 - 50 Anos Depois". Ele revisita, reverbera, enriquece e mostra o feito de 29 jovens artistas brasileiros e estrangeiros que, em agosto de 1965, ousaram fazer a vernissage que pretendia ser uma ruptura com a arte abstrata, então em voga.

A Exposição "Opinião 1965", em tempos crespos, aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio, jardins do Aterro do Flamengo, fruto de Burle Marx e outros. A ideia foi da crítica de artes Ceres Franco, brasileira, e do galerista Jean Boghici, romeno. A palavra "Opinião" era moda. Pretendia-se calar a indomável classe artística. Assim, era conceito e propósito, indo além do musical cantado por Nara Leão. Esse conceito apresentava o arrojo de contemplar artistas plásticos, em formação aqui, e obras de jovens pintores de fora, trazidas da França pelos idealizadores.

Eram quadros figurativos e espicaçavam, aqui e ali, o poder vigente e ao que estava sendo feito pela maioria dos pintores consagrados. Esse vanguardismo foi relembrado por nova e rica exposição em 2015, organizada por Perlingeiro e perpetuada em belo livro de 167 páginas, edições Pinakotheke.

O obrigado ao Max, vem com atraso. No tema: acredito em desconforto com a Exposição Yoko Ono, viúva de John Lennon, ora em São Paulo, no Instituto Tomie Otake.

O que é estrangeiro costuma fascinar os brasileiros. Se Yoko quer filosofar em tempos conturbados não deveria nos mandar olhar para pratos espatifados, sacos para duas pessoas e frases etéreas. Aqui, não.

João Soares Neto

Escritor